Глава КИУ не верит, что киевские выборы пройдут в этом году

Черненко уверен, что власть не пойдет на компромисс в вопросе киевских выборов

Председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко считает, что выборы в Киеве пройдут не раньше 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время круглого стола.

Он отметил, что «сегодня не видим серьезных мотивов и рычагов, которые подтолкнули бы большинство Верховной Рады Украины к назначению этих выборов».

«В ближайшее время, в 2013 году, эти выборы не пройдут. Но их не будет в 2015 году. Будут раньше, потому что в Украине нестабильная политическая ситуация», – отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН относительно возможности назначения выборов в Киеве на 18 августа 2013 года, Черненко сказал: «Я не вижу у власти желания и мотивов идти на такие уступки оппозиции, потому что это будет очень серьезная уступка».

По его словам, таким образом «власть фактически будет сдавать Киев, потому что эти выборы для них не будут простыми».

«Не для этого они протягивали решение Конституционного суда, не для этого терпели эти обвинения от оппозиции, от экспертов, от западных структур, не для того, чтобы так просто сдаться», – отметил Черненко.

Он подчеркнул, что не думает, что «в ближайшее время вопрос Киева будет вопросом, по которому власть пойдет на компромисс», скорее, пожертвует более мелкими вопросами.