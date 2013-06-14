Киевлянам обещают, что «скорая» будет приезжать за 10 минут

До конца года в Киеве будет работать 25 баз «скорых»

До конца нынешнего года в Киеве будет оборудовано еще девять пунктов постоянного базирования выездных бригад скорой медицинской помощи. Таким образом, к концу года в столице окажется 25 пунктов «скорых».

Об этом сообщил журналистам глава Киевгоргосадминистрации Александр Попов, сообщает ТСН.ua.

«Шаги, которые мы предприняли в прошлом и нынешнем году в рамках выполнения заданий и поручений главы государства в сфере модернизации здравоохранения, позволили выйти в Киеве на новый уровень организации экстренной помощи. С осени в столице работает модернизированная централизованная диспетчерская Киевской городской станции скорой помощи. Уже открыто шестнадцать пунктов постоянного базирования бригад скорой помощи, а к концу года мы оборудуем еще девять. Главная задача, которая стоит, – гарантированно обеспечить выполнение нормы по прибытию скорой помощи по вызову за десять минут», – рассказал Александр Попов.

По словам главы КГГА, пересмотрен подход к оснащению бригад скорой помощи оборудованием. Также расходы на медикаменты (из расчета на один выезд бригады) увеличены в шесть раз. Благодаря этому в машинах скорой помощи появились высокоэффективные дорогостоящие препараты, которые необходимы для спасения жизней пациентов при инфарктах и инсультах.

Напомним, что модернизация здравоохранения определена Президентом Украины Виктором Януковичем приоритетом в Программе экономических реформ на 2010-2014 годы.

Для централизации управления и разрушения административных границ внутри региона предусмотрено создание в Киеве единого центра экстренной медпомощи и оперативно-диспетчерских служб для приема вызовов и организации их обслуживания. На вызов будет приезжать бригада, которая в данный момент является ближайшей к месту вызова, а не та, за которой закреплен соответствующий район. Главная задача экстренной медпомощи – обеспечить реальный подъезд бригады «скорой» на вызов в городе в рамках 10 минут.