Милиция взялась за расследование убийства киевлянки ее мужем (видео)

Окна квартиры на Лютеранской, где произошла трагедия / Фото: «Вести»

Милиция расследует причины и обстоятельства убийства женщины и ранения ее мужа в одном из домов в центре Киева.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, тело молодой женщины (1986 года рождения) с колото-резаными ранами и ее раненый муж (1985 года рождения) были найдены в одном из домов на ул. Лютеранской.

Как отметили в милиции, мужчина в настоящее время находится в реанимационном отделе в одной из больниц.

С места происшествия изъяты несколько колото-режущих предметов, назначен ряд экспертиз, рассматривается несколько версий, которые могли стать причиной убийства, но ни одна из них пока не является основной.

Также открыто уголовное производство по факту убийства.

Как сообщалось, по данным ТСН, соседи в доме, где были обнаружены два окровавленных тела с многочисленными резаными ранами, говорят, что сначала в квартире была ссора, которая переросла в драку с использованием ножей.

В этой 5-комнатной квартире, где произошло убийство, жили дети руководителей больших энергетических компаний Украины. Журналисты связались с родителями – гендиректором ОАО «Центрэнерго» Александром Чмыренко и директором ООО «Центрэнергострой» Андреем Ткаченко.

«Я не комментирую, простите», – заявил Чмыренко.

«Оно вам нужно?», – отрезал Ткаченко.

В больнице в настоящее время борются за жизнь израненного парня. Ему уже сделали две операции.

Видео: ТСН.ua