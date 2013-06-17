В Киеве пассажир метро упал на рельсы: движение на «красной» линии ограничено

В Киеве на станции метро «Шулявская» пассажир упал на рельсы / Фото : nostalgia.kiev.ua

В Киеве сегодня в 8.11 на Святошинско-Броварской линии метрополитена на станции «Шулявская» пассажир оказался на пути, в связи с чем линия работает в ограниченном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена.

На этой линии поезда курсируют от станции «Лесная» до станции «Вокзальная» и от «Академгородка» до «Святошино».

Проводятся работы по снятию напряжения с пути, чтобы достать пассажира, после чего будет восстановлено нормальную работу по перевозке пассажиров.

Информация о состоянии пассажира пока нет. Также неизвестно, сколько продлится ограничение движения поездов.

В пресс-службе метрополитена пообещали обновлять информацию оперативно.