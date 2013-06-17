Человек, упавший на пути на станции «Шулявская», погиб
09:41, 17 июня 2013Киев
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Движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро возобновлено
Движение поездов возобновлено / Фото : ukrday.com
В Киеве сегодня в 8.11 на Святошинско-Броварской линии метрополитена на станции «Шулявская» пассажир попал на рельсы, в связи с чем линия работала в ограниченном режиме.
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Как сообщает пресс-служба метрополитена, в 8.50 тело пассажира было поднято с путей. Спасти его жизнь не удалось.
Движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро возобновлено.
Некоторое время поезда курсировали от станции «Лесная» до станции «Вокзальная» и от «Академгородка» до «Святошина».
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