Человек, упавший на пути на станции «Шулявская», погиб

Движение поездов возобновлено / Фото : ukrday.com

В Киеве сегодня в 8.11 на Святошинско-Броварской линии метрополитена на станции «Шулявская» пассажир попал на рельсы, в связи с чем линия работала в ограниченном режиме.

По теме: В Киеве пассажир метро упал на рельсы: движение на «красной» линии ограничено

Как сообщает пресс-служба метрополитена, в 8.50 тело пассажира было поднято с путей. Спасти его жизнь не удалось.

Движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро возобновлено.

Некоторое время поезда курсировали от станции «Лесная» до станции «Вокзальная» и от «Академгородка» до «Святошина».