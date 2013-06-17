Под Киевом горела пятиэтажка

Причина пожара устанавливается / Фото: kyiv.mns.gov.ua

Сегодня в 4.30 в Броварах Киевской области на балконе квартиры на последнем этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, на время прибытия подразделений ГСЧС огнем была охвачена крыша дома по всей площади.

В 5.50 пожар был локализован на площади около 2 тыс. кв. м, а в 6.40 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.