В Киеве за разбой осуждены организаторы «коллектора»

Члены банды приговорены к 12 и 13 годам заключения

Деснянский районный суд Киева вынес приговор участникам банды «Журавля», деятельность которой пресек столичный УБОП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в состав группы входили, в том числе, два человека, имевшие криминальный статус «смотрящих» в учреждениях исполнения наказаний.

Бандиты специализировались на разбоях и вымогательствах, при этом использовали огнестрельное оружие, в частности, вывозили своих жертв в лес, избивали и отбирали ценности.

Преступники «рекламировали» себя как «коллекторское агентство», которое занимается выбиванием долгов, и брали заказы во всех регионах государства.

Для обезвреживания банды правоохранители разработали операцию с привлечением спецподразделения «Сокол». Благодаря профессиональности его бойцов удалось без жертв задержать вооруженных преступников. В ходе личного обыска у них изъяли оружие и наркотики.

Во время следствия правоохранители доказали причастность членов банды к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Суд огласил одному из участников группы 12 лет, а двум «авторитетам» – по 13 лет тюремного заключения.