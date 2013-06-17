У киевского костела протекает крыша и разрушается фасад (фото)

Вход в костел обнесли забором / Фото: «Сегодня»

Костел Святого Николая на ул. Большой Васильковской, 77 в Киеве собираются начать ремонтировать этим летом.

Здание, возведение которого курировал архитектор Городецкий, сейчас находится в аварийном состоянии – ремонт там проводился еще в 1982 году, сообщает «Сегодня».

В последнее время его состояние значительно ухудшилось из-за обильных снегопадов. Внутри протекает крыша, вода скапливается в подвале, из-за чего подмокает фундамент. На днях вход в костел обнесли забором, на котором – табличка с надписью «Осторожно! Опасная зона».

«Строение, которое является памятником архитектуры и принадлежит государству, недавно признано аварийным чрезвычайной комиссией КГГА. В связи с этим мы подготовили документы, и будем обращаться в Кабмин, чтобы выделили деньги на срочный ремонт. Нужно 12-15 миллионов гривен. Работы необходимо начать как можно быстрей, чтобы устранить течь до начала осенних дождей. Иначе состояние костела ухудшится», – сообщил министр культуры Леонид Новохатько, добавив, что позже будет решаться вопрос о ремонте всего костела.

Течь в крыше – далеко не единственная проблема. Постепенно рассыпается фасад костела. Куски лепнины могут отвалиться, о чем и свидетельствует призывающая к осторожности табличка перед зданием.

«Фасад ремонтировали около 10 лет назад. Думаю, не совсем качественно, поэтому он и пришел в такое состояние. Возможно, пагубно влияют вибрации от метро», – рассказал настоятель римско-католической парафии отец Аркадиуш Цихля.

По его словам, во время дождей верующие вынуждены подставлять ведра во внутренних помещениях, чтобы собирать воду, льющуюся с крыши. «Хорошо, что пока сухо в зале, где проводятся службы и концерты органной музыки, – на голову людям не капает. Орган костела (был специально сконструирован чешскими мастерами в 1980 году) пока не пострадал, но если его зальет, последствия могут быть необратимыми», – говорит отец Аркадиуш.

Он надеется, что во время работ по устранению аварии в костеле будут проводиться богослужения, но для безопасности посетителей нужно соорудить крытый проход-коридор. Римо-католики подсчитали, что на его комплексный ремонт необходимо $18 млн.

Фасад костела постепенно рассыпается / Фото: «Сегодня»