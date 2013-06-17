На столичной Оболони парня и девушку избили битами (видео)
12:21, 17 июня 2013Киев
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Нападавших было около 10
Парня забрала «скорая» в бессознательном состоянии
В воскресенье, 16 июня, около 4:30 утра возле станции метро «Оболонь» в Киеве группа молодых людей с битами и палками напала на парня и девушку.
Об этом сообщает очевидец происшествия. Видеоролик избиения выложен на сайте Youtube.
По словам свидетеля, нападавших было 10 человек. «Парня увезла «скорая» в бессознательном состоянии по локти в крови», – отметил очевидец.
Видео: Youtube
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