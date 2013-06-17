На столичной Оболони парня и девушку избили битами (видео)

Парня забрала «скорая» в бессознательном состоянии

В воскресенье, 16 июня, около 4:30 утра возле станции метро «Оболонь» в Киеве группа молодых людей с битами и палками напала на парня и девушку.

Об этом сообщает очевидец происшествия. Видеоролик избиения выложен на сайте Youtube.

По словам свидетеля, нападавших было 10 человек. «Парня увезла «скорая» в бессознательном состоянии по локти в крови», – отметил очевидец.

Видео: Youtube