В Киево-Печерской лавре пропали две монахини

О пропаже монахинь стало известно сегодня утром

В столице продолжаются поиски двух пропавших на территории Киево-Печерской лавры монахинь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, 17 июня в 7.54 им поступило сообщение о том, что на территории Киево-Печерской лавры пропали две монахини. Спасатели немедленно отправились на помощь и приняли участие в поисковых операциях вместе с подразделениями милиции.

Обследование территории не дало никаких результатов. На данный момент ни одна из женщин не найдена, поисковые работы до сих пор продолжаются, говорится в сообщении.