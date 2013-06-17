Киевская милиция ищет парней с битами и пострадавшего мужчину

По информации правоохранителей, пострадавший не поступил ни в одну из больниц

Столичная милиция ищет свидетелей жестокого избиения мужчины возле ТРЦ «Дрим Таун» в Оболонском районе.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, 16 июня около 4 часов утра возле ТРЦ «Дрим Таун» в Оболонском районе группа молодых людей набросилась на прохожего и жестоко его избила. На видео, размещенном в сети Интернет, четко видно, что нападавшие использовали биту.

В милицию об инциденте на Оболони сообщили очевидцы. На момент приезда милицейского автопатруля и следственно-оперативной группы ни участников драки, ни потерпевшего на месте происшествия не было.

Милиция отмечает, что на текущий момент никаких заявлений со стороны потерпевшего не поступало. Медики также не сообщали о поступлении в больничные заведения столицы пациента с характерными повреждениями.

Оболонским райуправлением ГУ МВД Украины в г. Киеве данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Теперь работники милиции устанавливают личности участников избиения и потерпевшего.

Милиция обращается к возможным свидетелям: если кто-то 16 июня был очевидцем избиения мужчины возле «Дрим Тауна» и владеет любой информацией, которая поможет как можно скорее раскрыть данное преступление, просьба позвонить по телефону по номерам: 418-30-22, 418-31-33 или 102.