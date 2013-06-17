КГГА: Дыра в бюджете Киева достигнет 2 млрд грн

Попов утверждает, что КГГА старается свести дефицит бюджета к нулю / Фото: ТСН.ua

На конец года дефицит бюджета Киева прогнозируется в сумме 2 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов сказал сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам работы городских властей в 2011-2013 годах.

«Дефицит бюджета Киева на конец года, учитывая, что мы откорректировали в I квартале свои возможности, он составляет около 2 миллиардов гривен. Но мы работаем над тем, чтобы его свести к нулю», – сказал Попов.

По его словам, по расходам город практически выходит на выполнение бюджета по I полугодию.

«То есть мы привлекаем вместе с правительством дополнительные возможности, которые дают нам твердость в том, что мы абсолютно уверенно обеспечим деятельность города. Но вопрос актуален и мы в этом продолжаем дискутировать с Минфином», – отметил председатель КГГА.

Он выразил надежду, что при корректировке государственного бюджета на текущий год вопрос Киева будет решен положительно.