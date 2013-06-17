Милиция выяснила, кто и кого избил битой на Оболони (видео)

Группа молодых людей набросилась на парня и девушку с битой

Работники милиции установили личности всех участников драки в Оболонском районе в Киеве возле ТРЦ «Дрим Таун».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, установлены и потерпевшие, и те, кто совершил на них нападение.

«Теперь все эти лица дают показания работникам милиции», – отметили в столичном главке.

Как сообщал УНИАН, ранее столичная милиция просила откликнуться свидетелей жестокого избиения мужчины возле ТРЦ «Дрим Таун»

По их данным, 16 июня около 4 часов утра возле ТРЦ «Дрим Таун» на Оболони группа молодых людей набросилась на прохожего и жестоко его избила. На видео, размещенном в сети Интернет, четко видно, что нападавшие использовали биту.

В милицию об инциденте на Оболони сообщили очевидцы. На момент приезда милицейского автопатруля и следственно-оперативной группы ни участников драки, ни потерпевшего на месте происшествия не было.