В центре Киева на два месяца ограничат движение
16:41, 17 июня 2013Киев
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Из-за прокладки электрокабеля
Движение будет ограничено на улицах Воровского, Обсерваторной, Коцюбинского и в Чеховском переулке
В связи с проведением работ по прокладыванию электрокабеля к жилому дому по улице Воровского, 21, в период с 17 июня по 7 августа будет частично ограничено движение автотранспорта на следующих улицах: Воровского, Обсерваторная, Коцюбинского и Чеховском переулке.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева.
Госавтоинспекция столицы просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.
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