В центре Киева на два месяца ограничат движение

Движение будет ограничено на улицах Воровского, Обсерваторной, Коцюбинского и в Чеховском переулке

В связи с проведением работ по прокладыванию электрокабеля к жилому дому по улице Воровского, 21, в период с 17 июня по 7 августа будет частично ограничено движение автотранспорта на следующих улицах: Воровского, Обсерваторная, Коцюбинского и Чеховском переулке.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева.

Госавтоинспекция столицы просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.