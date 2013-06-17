Жители 13 столичных улиц останутся на сутки без воды (список)

Воды не будет с 21:00 17 июня до 23:55 18 июня / Фото: gazeta.a42.ru

«Киевводоканал» предупреждает, что из-за ремонта водопровода жители 13 улиц в Соломенском районе Киева на протяжении суток останутся без воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Акционерная компания «Киевводоканал», в связи с критической изношенностью большинства трубопроводов в Соломенском районе с 17 июня 21:00 по 18 июня 23:55 будет осуществляться ремонт на водопроводной сети. На протяжении этого периода в домах по следующим адресам давление в водопроводе (Д=900 мм) будет снижено, а на верхних этажах водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Новополевая;

ул. Патриотов;

ул. Бориславская;

просп. Отрадный;

ул. Михаила Донца;

ул. Академика Билецкого;

ул. Академика Стражеско;

бул. Ивана Лепсе;

ул. Качалова;

ул. Попелянская;

ул. Суздальская;

ул. Николая Шепелева;

ул. Танкистов.

«Киевводоканал» призывает жильцов позаботиться о запасах холодной воды.

Сообщается, что об отключении воды на время проведения ремонтных работ «Киевводоканал» заранее предупредил районные жилищно-эксплуатационные организации.