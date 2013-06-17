Жители 13 столичных улиц останутся на сутки без воды (список)
В Соломенском районе
Воды не будет с 21:00 17 июня до 23:55 18 июня / Фото: gazeta.a42.ru
«Киевводоканал» предупреждает, что из-за ремонта водопровода жители 13 улиц в Соломенском районе Киева на протяжении суток останутся без воды.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Акционерная компания «Киевводоканал», в связи с критической изношенностью большинства трубопроводов в Соломенском районе с 17 июня 21:00 по 18 июня 23:55 будет осуществляться ремонт на водопроводной сети. На протяжении этого периода в домах по следующим адресам давление в водопроводе (Д=900 мм) будет снижено, а на верхних этажах водоснабжение будет отсутствовать:
ул. Новополевая;
ул. Патриотов;
ул. Бориславская;
просп. Отрадный;
ул. Михаила Донца;
ул. Академика Билецкого;
ул. Академика Стражеско;
бул. Ивана Лепсе;
ул. Качалова;
ул. Попелянская;
ул. Суздальская;
ул. Николая Шепелева;
ул. Танкистов.
«Киевводоканал» призывает жильцов позаботиться о запасах холодной воды.
Сообщается, что об отключении воды на время проведения ремонтных работ «Киевводоканал» заранее предупредил районные жилищно-эксплуатационные организации.