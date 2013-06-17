«Карточку киевлянина» получат еще 400 тысяч льготников

Впоследствии «Карточку киевлянина» получат все жители столицы / Фото: КГГА

Глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов заявил, что главная задача «Карточки киевлянина» – удешевить проживание в столице для тех, кто зарегистрирован и постоянно живет в нашем городе.

Об этом градоначальник заявил на итоговой пресс-конференции, посвященной трехлетию его работы в КГГА.

«Карточка киевлянина» объединяет разные направления работы городской власти. Но направлена она на поддержку именно киевлян. Многие приезжают в Киев работать. Но мы не можем за счет городского бюджета предоставлять льготы всем. Бюджетные деньги должны тратиться на киевлян», – сказал Александр Попов.

По словам Попова, в этом году «Карточку киевлянина» планируется выдать 400 тысячам человек из льготных категорий: пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и некоторым другим. Однако на следующем этапе реализации проекта социальные карточки будут выданы абсолютно всем жителям Киева.

В первую очередь карточка будет нужна киевлянам для экономии средств на проезд в городском пассажирском транспорте. «Сегодня мы искусственно сдерживаем рост цен на проезд. На компенсацию разницы из горбюджета ежегодно тратится порядка 300 млн грн, хотя муниципальные деньги должны идти только на киевлян», – говорит Попов. Когда социальными карточками будут обеспечены все жители города, цены на общественный транспорт планируется поднять до себестоимости, сохранив льготную цену только для обладателей карточки.

Кроме того, по задумке городских властей, держатели социальной карточки смогут бесплатно или по заниженной цене получать медикаменты и обслуживаться в городских лечебных учреждениях. Если сегодня по «Карточке киевлянина» уже можно купить лекарства со скидкой, то в скором будущем по ним можно будет еще и расплачиваться с врачами.

«Мы будем продолжать реализовывать медицинскую реформу, которая проводится по инициативе главы государства, и совершенствовать качество медобслуживания. Речь идет о том, чтобы обеспечить нашим пенсионерам, бюджетникам, самим медикам и другим киевлянам возможность получать полностью бесплатную медпомощь путем направления бюджетных денег на «Карточку киевлянина», – объяснил Александр Попов.

Напомним: уже нынешним летом держатели «Карточки киевлянина» смогут покупать в торговых сетях столицы продукты со специальными скидками. Также в будущем планируется перевести на карточки льготы по уплате за коммунальные услуги и другие виды помощи из горбюджета.

Напомним, в рамках реализации социальных инициатив президента Виктора Януковича, а также задач и поручений главы государства в сфере модернизации здравоохранения, столичная власть провела переговоры с киевскими фармкомпаниями. В итоге сегодня владельцы «Карточки киевлянина» имеют возможность приобретать лекарства со скидкой. Также город подписал договора с торговыми центрами относительно предоставления владельцам карточки скидок на товары.