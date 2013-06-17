Попов обещает открыть для купания еще 5 пляжей

По словам Попова, задержка с открытием пляжей связана с состоянием воды

Задержка с подписанием паспортов городских пляжей Киева санэпидемслужбой связана исключительно с состоянием воды, нормы которой не отвечают требованиям из-за паводка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель КГГА Александр Попов.

«Десять паспортов у нас будут подписаны», – заверил он.

«Что касается замечаний, то они выполнены коммунальным предприятием «Плесо». Сегодня только качество воды мешает получить пляжам паспорта. Постоянно берутся пробы воды на соответствие определенным стандартам. Это с паводком связано. К сожалению, нужно ждать», – пояснил Попов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 июня паспорта готовности к летнему сезону получили пять из 11 городских пляжей, которые готовило КП «Плесо» к сезону: «Детский», «Золотой», «Радуга», «Черторой» и «Венеция».

Пляжи «Вербный», «Молодежный», «Передместная слободка», «Тельбин» и «Центральный» полностью отвечают стандартам и требованиям, но из-за несоответствия санитарным нормам качества поверхностных вод паспорта пляжей органами Госсанэпидслужбы пока не подписываются.

Кроме того, пляж «Пуща-Водица» (в Оболонском районе) планируется открыть позже, когда решится вопрос обеспечения пляжа питьевой водой.