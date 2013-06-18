Пляжи под Киевом массово распродают

Владельцы уверяют, что все законно / Фото: vyshgorod.olx.com.ua

Пляжи, находящиеся в непосредственной близости от Киева, начали массово выставлять на продажу.

Несмотря на то, что по закону ближе, чем за 50-100 метров от воды строить ничего нельзя, владельцы уверяют: все законно, сообщают «Вести».

В Интернете появились объявления о продаже участков с собственными пляжами. «Продается участок у Киевского моря, село Ясногородка. 70 соток и 65 метров собственного пляжа. Все законно», – говорится в объявлении на одном из сайтов.

Его автор уверяет, что в Водном кодексе есть лазейка. И природа, мол, на его стороне: «Если море разлилось так, что уже подходит к вашей земле, то вы можете эту прибрежную территорию оформить на себя. Вот у меня такая история: у меня была оформлена земля под огороды, а море взяло да и подошло к ним, так что теперь это мой пляж. Решил завезти песка, как во Франции, пирс установить, эллинг поставить, шезлонги, зонтики. У нас тут таких несколько человек. Я сам бывший чиновник, так что знаю, как надо», – утверждает он.

За сотку хозяин просит 6 тысяч долларов. «Будете под хорошим прикрытием соседей. Тут только один дед еще из бывших жителей остался, но и ему скоро покупателей найдут», – обещает продавец.

На берегу того же Киевского моря, в селе Козаровичи, тоже предлагают купить участок с пляжем за 3,5 тыс. долл. за сотку. «Протяженность пляжа – 350 метров. Все оформлено под огороды, так что можете не беспокоиться – это будет ваша территория. Место райское. Тут, в самом селе, Олег Скрипка себе участок купил и дом построил. Дача Хрущева была… Сюда в свое время сам Леонид Брежнев приезжал. А море какое! Не Черное, конечно, но шторма бывают до 4 баллов. Тут виндсерфингом можно заниматься, на яхте выходить. Все есть: дорога, газ, электричество», – рекламирует свой участок другой продавец.

Также продают пляжи на берегах озер и даже в Конча-Заспе. «А чего, у нас тут прекрасный канал, можно купаться. Пляж в аренде, так что, если купите, переоформите на себя аренду и тоже будете отдыхать. Хоть его и нельзя отгораживать, но чужие все равно не ходят», – рассказал владелец участка на дамбе.

Юристы говорят, что продажи участков у воды могут быть вполне законными. «То, что называют лазейками в законодательстве, порой может стать вполне законным. Например, река поменяла русло, и то, что вчера было вашей территорией, стало прибрежной зоной», – объяснил адвокат компании «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко.

А вот экологи паникуют. «Если строят на пляже просто эллинг – это еще ничего. А вот когда начинают возводить какие-то строения, бетонировать берега, это меняет русло рек, убивает рыбу и птиц. Но никто же не проверяет, что строят на пляже – могут и гаражи, и вертолетные площадки», – говорит директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.