В Киеве распространяли фальшивую газету против одного из оппозиционеров

Катеринчук выразил благодарность неизвестному спонсору

Лидер Европейской партии Украины, народный депутат Украины, член парламентской фракции «Батькивщина» Николай Катеринчук выразил слова благодарности неизвестному спонсору, который распространяет фальшивые газеты о нем.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, передает пресс-служба Катеринчука.

«Сегодня весь Киев был завален газетой, которая названа лозунгом моей кампании: «Власть – киевлянам!». Хочу поблагодарить спонсора, пожелавшего остаться неизвестным, но не пожалевшего денег и времени, чтобы сделать и распространить весьма недешевый продукт. Ему же пришлось не только писать и печатать газету, но и пошить футболки, стилизованные под мои, и нанять около 500 человек для распространения. Это – немалые усилия и затраты.

Но в следующий раз, если этот самый (или другой) спонсор пожелают меня тайно поддержать, то я бы попросил все же ко мне обратиться, чтобы в газете не было откровенных ляпов и выдумок.

Во-первых, мы никого не нанимаем на работу. Всем, кто поверил и звонит – вас обманули. Пожалуйста, не «обрывайте» нам телефоны.

Во-вторых, я могу предоставить лучшие фотографии, чем те, что взяты неизвестно где и обработанные в фотошопе.

В-третьих, когда вы пишете фальшивые отзывы обо мне, то хотя бы берите людей, которые меня знают. Или, по крайней мере, более интересных, чем Ляшко или Кильчицкая.

Впрочем, за крупицы правды, которые все же встречаются в газете, спасибо. За название моей биографии «Честная жизнь» – я действительно считаю свою жизнь честной. За заголовок «киевлянам нужен европейский мэр» – потому что так оно и есть. За понимание устарелости концепции «мэра-хозяйственника» и т.д.

Что наиболее интересно – выпуск газеты состоялся через несколько дней после появления моих плакатов «Долой Попова и Порошенко». Раздатчики сообщили, что их «зарядили» на несколько дней. Думаю, газеты уже отпечатаны, и в ближайшие дни киевляне получат новую порцию лжи».