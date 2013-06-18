В Киеве сотни домов на два дня останутся без газа

Газоснабжение будет отключено с 18 по 20 июня

С 18 по 20 июня в Киеве будет введена в эксплуатацию новая газораспределительная станция (ГРС №8), в связи с чем в этот период от газоснабжения будет отключен ряд объектов.

Как информирует пресс-служба ПАО «Киевгаз», газоснабжение будет отключено с 18 по 20 июня.

С перечнем адресов можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.

Отмечается, что новая станция соответствует европейским образцам.

Во-первых, она оснащена системой энергонезависимости. То есть, если ГРС вдруг будет отключена от энергоснабжения, то это никак не cкажется на ее работе – газ потребитель будет получать в том же объеме.

Во-вторых, станция полностью автоматизирована, что, в свою очередь, гарантирует безопасность объекта, оптимальное использование оборудования и снижение производственных затрат.

В-третьих, система телеметрии позволяет на расстоянии контролировать загазованность помещения, его температуру, входные и выходные данные системы газоснабжения.

В-четвертых, введена дополнительная система автоматики безопасности. ГРС под постоянным видеонаблюдением, установлены датчики движения, сигнализация.

Кроме того, в новой ГРС на 30% увеличена пропускная способность поставки газа.