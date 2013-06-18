Пропавших в Киеве монахинь держали в подвале и избивали – СМИ

Игуменью Каллисфению искали три дня / Фото: orthodoxy.org.ua

Монахини Покровского женского монастыря, пропавшие в пятницу на территории Киево-Печерской лавры, в понедельник вечером вернулись в монастырь.

Игуменью Каллисфению и ее келейницу Катерину искали три дня. В пятницу поздно вечером они якобы по приглашению секретаря митрополита Александра Драбинко отправились в Лавру, но назад не вернулись, сообщают «Вести».

В СМИ появилась информация, что монахинь держали в подвале где-то за городом, избивали и требовали деньги. А потом вывезли на проселочную дорогу и бросили. Они пешком дошли до Киева и сели на метро в районе Святошино.

Изданию сообщили в монастыре, что с матушкой и келейницей все хорошо. Однако родственница настоятельницы утверждает, что матушка плачет и трясется, при этом, что случилось с ними, женщины не говорят.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что исчезновение монахинь связывают с делом некой аферистки Светланы П., обещавшей богатым людям дорогие автомобили («Лексусы») с 30-процентной скидкой. Деньги она брала, но авто так и не поставляла. Таким образом Светлана собрала 160 млн грн. Возможно, войдя в доверие к монахиням, аферистка с их помощью знакомилась с потенциальными клиентами, среди которых были и депутаты, и высокие чиновники.

В тот вечер монахинь пригласили в Лавру, но, по информации издания, на пороге корпуса их ждал один из обманутых покупателей. Якобы даже есть видео, на котором видно, как женщин после встречи в Лавре силой сажают в машины. По словам монахинь из Покровского монастыря, на другой день на территории Лавры нашли выброшенные sim-карты мобильных телефонов этих двух женщин.

В воскресенье и понедельник в Лавре работали следователи милиции, прокуратуры и СБУ. В митрополии брали отпечатки пальцев, опрашивали свидетелей. А секретарь митрополита Александр Драбинко, по словам сотрудников Лавры, якобы два дня провел в милиции.

Журналистам удалось дозвониться ему, но рассказывать что-либо он не захотел: «Идет следствие, и я ничего говорить не могу». По информации издания, он тоже является пострадавшим: отдал деньги и не получил машину. И якобы проходит свидетелем по делу. В пресс-службе столичной милиции официальных комментариев не дают.

Сейчас делом Светланы П. занимается МВД. «Подозреваемая находится под залогом, но она исчезла, и сейчас ее разыскивают», – подтвердили информацию в пресс-службе МВД. Уже есть 10 заявлений от пострадавших. Подробностей дела правоохранители не рассказывают, о связи беглянки с монастырем также не сообщают. Также, по словам источника в правоохранительных органах, вчера вечером был уже задержан предполагаемый похититель монахинь Сергей Б., правда, в понедельник вечером стало известно, что подозреваемого отпустили.