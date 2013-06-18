Киевские власти выделили на реконструкцию стадиона 3 миллиона

Стадион «Русановец» реконструируют / Фото: n-i.kiev.ua

На реконструкцию стадиона «Русановец» столичная власть выделила в нынешнем году три миллиона гривен.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Виктор Корж.

«В этом году город выделил на реконструкцию стадиона «Русановец» три миллиона гривен. Этого достаточно, чтобы начать работы. Этот спортивный объект находится в числе приоритетов по капитальным вложениям в спортивную инфраструктуру, поэтому с финансированием ни в текущем году, ни в будущем проблем не будет», – сказал глава КГГА.

Виктор Корж отметил, что столичная власть продолжает строить спортивные объекты, а также восстанавливать сооружения, пришедшие в упадок в минувшие годы. «Вопрос реконструкции того же «Русановца» столичная власть поднимала еще десять лет назад. Но только после визита на стадион Александра Попова дело сдвинулось. Деньги Киеврадой выделены, стадион сделаем», – сказал Виктор Корж.

Заместитель главы Киевской горгосадминистрации отметил, что во исполнение задач Президента Украины Виктора Януковича, в частности Социальной инициативы президента «Дети – будущее Украины», город в нынешнем году ускорил строительство и реконструкцию спортивных объектов.

«Главой государства поставлена четкая задача: в кратчайшие сроки создать спортивную инфраструктуру, сделать спорт доступным, популяризовать физическую культуру и здоровый образ жизни. Помимо стадиона «Русановец» Киев в нынешнем году реконструирует стадион в Деснянском районе на улице Драйзера, 2-Б, ремонтирует школу высшего спортивного мастерства в Печерском районе и так далее», – рассказал Виктор Корж.

Напомним, что в нынешнем году столица также увеличила финансирование детско-юношеских спортивных школ на десять миллионов. Также принято решение ежегодно до 20% увеличивать расходы на развитие детского и юношеского спорта. По мнению главы КГГА Александра Попова, «развитие спорта, в первую очередь детского и молодежного, – это не то, на чем можно экономить».