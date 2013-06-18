В Киеве за неделю снесли 214 киосков

Продолжается демонтаж киосков возле станций метро и в парках / Фото: пресс-служба КГГА

На прошлой неделе (10-15 июня) в столице демонтировали 214 малых архитектурных форм.

Об этом сообщили в Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, силами коммунального предприятия «Киевблагоустройство» и районных в городе Киеве госадминистраций демонтировано 179 временных сооружений. Дополнительно владельцы, в результате принятых мер, самостоятельно демонтировали еще 35 МАФов.

Так, демонтажные бригады КП «Киевблагоустройство» убрали временные сооружения с тротуаров улиц Красноармейской, 74 (угол с улицей Физкультуры) в Голосеевском районе, Красноармейской, 23-В в Печерском районе, Б.Гринченко, 1, ул. Мельникова, 3, на Майдане Независимости, 1 (два объекта) в Шевченковском районе.

Также демонтированы с зеленых зон и придомовых территорий незаконно установленные временные сооружения на Днепровской набережной, 18, на ул. Привокзальной в Дарницком районе, ул. Градинской, 10, ул. Милославской, 37 в Деснянском районе, ул. М.Кибальчича в Днепровском районе, ул. Мельникова, 3-5 в Шевченковском районе.

Продолжается демонтаж временных сооружений возле станций метрополитена. Так, возле станции метро «Контрактовая площадь» работники КП «Киевблагоустройство» демонтировали 2 временные сооружения, возле станции метро «Житомирская» убран 1 МАФ, а возле станции метро «Лукьяновская» демонтированы 3 объекта.

Кроме того, профильные службы продолжают освобождать от незаконных временных сооружений парковые зоны города. В частности, демонтировано 7 временных сооружений на Владимирском спуске, 2 (арка Дружбы народов), 13 временных сооружений демонтировано в Мариинском парке, 1 временное сооружение убрано с территории Крещатого парка.