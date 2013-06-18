На столичном Печерске ограничат движение

Движение ограничат на Лаврской, Старонаводницкой и Редутной

В Печерском районе Киева с июля в связи с реконструкцией тепломагистрали ограничат движение транспорта на трех улицах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на улице Лаврской реконструируют тепломагистраль №1 ТЭЦ-5 на участке от ТК (тепловая камера) 122/2 до ТК 122/5.

Со 2 июля строители начнут земляные работы, демонтаж трубопроводов и железобетонных конструкций, которые продлятся до 27 июля. С 17 июля до 25 сентября будет проведен монтаж трубопроводов и строительные работы. Параллельно будет проходить обратная засыпка и благоустройство территорий. Пуск теплоносителя планируется на 2 октября.

Как отмечается, во время проведения реконструкции тепломагистрали будет ограничено движение транспорта на улицах Лаврской, Старонаводницкой и Редутной. Во время строительных работ, которые будут выполнять на тротуарах, будет обеспечен свободный проезд автотранспорта к прилегающим домам и учреждениям, а для безопасного прохода пешеходов установят ограждения и сигнальные фонари.

Работы поручено осуществить ПАО «Киевэнерго» за собственные средства.

После завершения работ все имущество зачислят в коммунальную собственность территориальной общины города с последующей передачей во владение и пользование ПАО «Киевэнерго».