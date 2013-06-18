В Киеве мотоциклист сбил ребенка и скрылся
15:36, 18 июня 2013Киев
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ДТП произошло на Киприанова
Ребенок получил ушибы тела, ЗЧМТ, сотрясение мозга и перелом голени
В Святошинском районе Киева 17 июня в 17.30 на улице Киприанова, 2 неустановленным мотоциклом совершен наезд на 12-летнего мальчика, ученика 5-го класса.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.
В результате наезда ребенок получил ушибы тела, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом правой голени и был госпитализирован в детскую больницу «Охматдет». Водитель мотоцикла с места происшествия скрылся. Его разыскивают.
Контактный телефон для сообщений: 424-13-89.
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