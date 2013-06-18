В Киеве мотоциклист сбил ребенка и скрылся

Ребенок получил ушибы тела, ЗЧМТ, сотрясение мозга и перелом голени

В Святошинском районе Киева 17 июня в 17.30 на улице Киприанова, 2 неустановленным мотоциклом совершен наезд на 12-летнего мальчика, ученика 5-го класса.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

В результате наезда ребенок получил ушибы тела, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом правой голени и был госпитализирован в детскую больницу «Охматдет». Водитель мотоцикла с места происшествия скрылся. Его разыскивают.

Контактный телефон для сообщений: 424-13-89.