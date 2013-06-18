Спасатели сняли кота, просидевшего на дереве три дня

Кот прыгнул из окна на дерево и не мог самостоятельно слезть / Фото: kyiv.mns.gov.ua

В Киеве спасатели помогли спуститься с тополя коту, который провел на дереве три дня.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, просьба о помощи поступила от хозяйки животного в оперативно-координационный центр 17 июня в 16:28.

Как выяснилось, кот прыгнул из окна на дерево и не мог самостоятельно слезть. Ни одному из желающих помочь не удалось снять животное с тополя.

Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что кот сбежал из окна квартиры на дерево, которое находится во дворе девятиэтажного жилого дома по ул. Жукова, 21-А, и уже три дня просидел на тополе.

Работники ГСЧС приставили трехколенную лестницу к дереву и сняли животное.

Напомним, ранее столичные спасатели вернули в привычные места обитания бобра, который заблудился и оказался возле многоэтажного дома на улице Кошица.