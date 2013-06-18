В милиции утверждают, что драку на Оболони затеял потерпевший (видео)

Молодой человек набросился с битой на группу парней

В ходе расследования драки, произошедшей 16 июня возле ТРЦ «Дрим Таун» в Оболонском районе Киева, стали известны новые подробности.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Киеве, следователи выяснили, что две компании гуляли неподалеку друг от друга. Поскольку отдыхающие находились в состоянии алкогольного опьянения, между ними завязалась словесная ссора, которая, в конце концов, переросла в драку.

Зачинщиком конфликта стал 28-летний парень. Молодой человек с битой набросился на группу молодежи (1991-1993 годов рождения), в результате трое парней получили ушибы головы, а девушка – травму в области живота. Компании парней удалось выхватить у нападающего биту, после чего они опробовали это орудие уже на его владельце.

Сейчас пострадавшие, получившие телесные повреждения в ходе выяснения отношений, находятся в лечебном учреждении. Угрозы жизни кого-либо из участников конфликта нет.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве сообщал, что 16 июня около 4 часов утра возле ТРЦ «Дрим Таун» в Оболонском районе группа молодых людей набросилась на прохожего и жестоко его избила. На видео, размещенном в сети Интернет, четко видно, что нападавшие использовали биту.

Видео: Youtube