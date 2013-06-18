В Киеве убит иностранец
17:36, 18 июня 2013Киев
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Приехал из Южной Америки
Тело убитого обнаружено в одной из столичных квартир
В Шевченковском районе Киева при невыясненных пока обстоятельствах убит гражданин одной из стран Южной Америки.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация об убийстве поступила по спецлинии «102» вчера вечером.
Тело убитого было обнаружено в квартире в одном из домов. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате черепно-мозговой травмы.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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