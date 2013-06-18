КГГА требует пускать поезда метро после ЧП вдвое быстрее

17 июня движение метро было приостановлено из-за падения пассажира на рельсы / Фото: mvs.gov.ua

Заместитель председателя КГГА Михаил Костюк убежден, что возобновление движения поездов метро после внештатных ситуаций должно происходить вдвое быстрее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он сказал на совещании во время рассмотрения вопроса оперативности ликвидации транспортного происшествия службой метрополитена, которое произошло 17 июня на Святошинско-Броварской линии.

По мнению Костюка, действия руководства КП «Киевский метрополитен» не отвечают требованиям настоящего, в частности, возобновление движения поездов должно происходить вдвое быстрее, чтобы меньше всего причинять неудобства пассажирам.

«Для скорейшей ликвидации внештатных ситуаций важно, чтобы действия работников станции были четкими и согласованными. Метро – это транспорт, пользование которым связано с повышенной опасностью, поэтому каждый шаг работника должен быть доведен до автоматизма в любой ситуации. Также важно отработать механизм четкого информирования и координирования действий пассажиров, чтобы свести неудобства для киевлян до минимума», – отметил Костюк.

Вместе с тем, заместитель председателя КГГА положительно оценил работу КП «Киевпасстранс», которое во время вчерашнего транспортного происшествия оперативно выделило дополнительный подвижной состав. Так, на троллейбусный маршрут №5, который курсирует между станциями метрополитена «Нивки», «Берестейская», «Шулявская», «Политехнический институт», «Университет», «Площадь Льва Толстого», дополнительно направили 8 троллейбусов. Кроме того, был организован временный автобусный маршрут обычного режима движения от станции «Святошин» до станции «Университет» общим количеством 10 автобусов большой и сверхбольшой вместимости и была усилена работа таксомоторов, которые работают в режиме маршрутного такси в этом районе.

«Не менее важным является налаживание и поддержка постоянной оперативной связи между руководителями всех коммунальных предприятий, которые осуществляют муниципальные перевозки. Именно поэтому я дал поручение рассмотреть возможность создания единой диспетчерской службы для координации работы разных видов транспорта», – сказал Костюк и отметил, что в ближайшее время также будет проверено наличие аптечек на станциях метрополитена и их укомплектованность.

Как сообщал УНИАН, 17 июня утром на Святошинско-Броварской линии столичного метрополитена на станции «Шулявская» пассажир упал на рельсы и погиб. Линия в час пик работала в ограниченном режиме: поезда курсировали от станции «Лесная» до станции «Вокзальная» и от «Академгородка» до «Святошина».