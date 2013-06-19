В прокуратуре подтвердили арест подозреваемого в покушении на монахинь

Настоятельница Свято-Покровского монастыря Калисфения / Фото: orthodoxy.org.ua

Подозреваемому в покушении на убийство двух монахинь – настоятельницы Свято-Покровского монастыря Калисфении (Татьяна Шамайло) и ее помощницы Катерины – избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора Киева Яна Соболевская.

«Следствие находится в производстве милиции. Они обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский суд поддержал это ходатайство», – сказала Соболевская.

По ее словам, подозреваемый – 40-летний киевлянин, уроженец Черниговской области.

Органы милиции расследуют уголовное производство по части 2 статьи 115 через статью 15 УК (покушение на умышленное убийство).

При этом пресс-секретарь прокурора отметила, что решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке. По ее словам, в уголовном производстве по данному факту проходит только один подозреваемый.

Как сообщалось, по данным ТСН, милиция 18 июня задержала Сергея Бута, брата бывшего народного депутата Украины Юрия Бута, по подозрению в похищении настоятельницы Свято-Покровского монастыря Калисфении и ее помощницы.

Как известно, Калисфения и ее помощница Екатерина отсутствовали в монастыре четверо суток. Вечером 17 июня они внезапно вернулись в монастырь и пока не давали комментариев прессе по поводу своего местопребывания.

Кроме того, как стало известно ТСН, Сергей Бут дружил с архиепископом Александром, к которому пошли монахини в день исчезновения.

В СМИ появилась информация, что монахинь держали в подвале где-то за городом, били и требовали деньги. А затем вывезли на проселочную дорогу и бросили. Они пешком дошли до Киева и сели на метро в районе Святошино.

По данным газеты «Вести», источники в правоохранительных органах рассказали, что исчезновения монахинь связывают с делом аферистки Светланы П., которая обещала богатым людям дорогие автомобили («Лексусы») с 30-процентной скидкой. Деньги она брала, но авто так и не поставляла. Таким образом Светлана собрала 160 млн грн. Возможно, войдя в доверие к монахиням, аферистка с их помощью знакомилась с потенциальными клиентами, среди которых были и депутаты, и высокие должностные лица.