В озере на столичной Троещине утонула женщина

ЧП произошло в Деснянском районе Киева / Фото: wikimapia.org

18 июня в 13:27 водолазно-спасательное отделение специального аварийно-спасательного отряда получило сообщение о том, что в озере «Монетка» по ул. Сабурова, 2-А в Киеве утонула женщина.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, прибыв по указанному адресу, спасатели приступили к поисковым работам.

Уже через 5 минут водолазы нашли тело 41-летней погибшей женщины на расстоянии 20 м от берега на глубине 5 м. С помощью водолазного снаряжения и спасательной веревки бойцы транспортировали тело погибшей на берег, где ее уже ждала оперативно-следственная группа милиции.

По словам очевидцев, женщина отдыхала в компании с другой женщиной и мужчиной. Затем пошла в одежде купаться, после чего исчезла из поля зрения окружающих.

Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве обращается к жителям столицы с просьбой не пренебрегать предостережениями на отдыхе, соблюдать элементарные меры безопасности и не создавать ситуаций, которые могли бы обернуться во вред.