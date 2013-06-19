На выходных киевлян будут бесплатно угощать мороженым

Праздник мороженого пройдет на Певческом поле

Коммунальное объединение «Киевзеленстрой» приглашает киевлян и гостей столицы посетить праздник мороженого, который продлится на Певческом поле в течение 22-23 июня.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, празднование начнется в 12:00.

Кроме традиционных аттракционов, гостей ждут аквагрим и боди-арт, мастера по татуажу продемонстрируют свое художественное мастерство, а мастер-парикмахер представит современные методы формирования причесок.

Организаторы праздника обещают каждому гостю бесплатное мороженое.

«Мы стараемся сделать Певческое поле местом семейного отдыха. Организация семейных праздников – это путь возвращения к системе ценностей, где значимы воспитание, любовь и взаимоуважение», – отметил генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Михаил Царенко.

В пресс-службе КГГА напоминают, что до 7 июля на Певческом поле проходит первая «Выставка зеленых авто». Вход на выставку – 25 грн, для детей до 7 лет, пенсионеров, инвалидов и ветеранов ВОВ – бесплатно.