На Киевщине наркоманы открыли стрельбу по бизнесмену

Злоумышленник выстрелил, когда хозяин квартиры пытался сбежать / Фото: superomsk.ru

В городе Украинка Киевской области милиция задержала троих наркозависимых, которые с целью ограбления стреляли в предпринимателя.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, неизвестные проникли в квартиру 41-летнего предпринимателя и, угрожая ему оружием, начали требовать деньги. Спасая собственную жизнь, хозяин оттолкнул нападавших и выбежал из квартиры. Однако, выстрел одного злоумышленника застал его на лестнице, не нанеся, к счастью, серьезного ранения.

Как отметили в ОСО, разбойники, которым удалось завладеть 380 грн и двумя мобильными телефонами, задержаны.

Как выяснилось после задержания, все трое – местные жители в возрасте от 24 до 34 лет, которые уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, кроме того, каждый из них длительное время употребляет наркотики.

По факту разбойного нападения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.