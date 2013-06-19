В Киеве будут каждый год увеличивать финансирование спортивных школ

В этом году на спортшколы выделили на 10 миллионов больше

Столичная власть приняла решение ежегодно увеличивать до 20% расходы на финансирование научно-спортивной работы детско-юношеских спортивных школ Киева.

Такое решение было принято по итогам Коллегии Киевгоргосадминистрации 17 июня. Как рассказал журналистам глава КГГА Александр Попов, в нынешнем году по сравнению с прошлым город увеличил финансирование на содержание детско-юношеских спортивных школ на 10 миллионов гривен и останавливаться на этом не будет.

«Развитие спорта, в первую очередь детского и молодежного, – это не то, на чем можно экономить. В нынешнем году мы увеличили финансирование на содержание детско-юношеских спортивных школ на 10 миллионов. То есть только на ДЮСШ мы выделяем сегодня уже почти сто миллионов. Это достаточно серьезная финансовая поддержка, но мы стремимся к большему», – отметил Александр Попов.

По словам главы КГГА, в рамках реализации Социальной инициативы Президента Украины Виктора Януковича «Дети – будущее Украины», а также Общегосударственной социальной программы развития физической культуры и спорта на 2013-2017 годы, город принял решение ежегодно увеличивать до 20% расходы на финансирование научно-спортивной работы детско-юношеских спортивных школ Киева.

«То, что мы вкладываем в развитие спорта сегодня, существенно сэкономит бюджет завтра. В том числе и расходы на медицину – потому что люди, которые занимаются спортом, болеют меньше. Также доказано, что развитие детского и юношеского спорта в итоге резко снижает уровень подростковой преступности и преступности вообще. Дети занимаются спортом с опытными преподавателями в залах, а не проводят свободное время на улице, и это дает свои результаты», – отметил Александр Попов.