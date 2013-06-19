Суд защитил киевскую учительницу от рейдеров

Сегодня, 19 июня, Апелляционный суд Киева принял решение в интересах киевской учительницы Нины Москаленко, которую рейдеры выбросили из ее дома. Согласно приговору суда, Москаленко признана наследницей первой очереди спорной части ее дома, сообщает пресс-служба Киевской городской организации ВО "Свобода".

Пресс-служба напоминает, что уже длительное время рейдеры пытаются отобрать у учительницы ее жилище. Дом (в центре Киева, возле Ботанического сада, - УНИАН) разделен на три части, одна из которых принадлежит ей, а одна – ее матери. Владелец третьей части умер, а рейдер М. объявил себя наследником той части. Однако, отмечают в «Свободе», согласно закону, он лишь следующий после Нины Москаленко. Рейдер подал в суд, однако проиграл его, подал апелляцию на приговор суда первой инстанции, но проиграл и там. Таким образом, суд подтвердил право Москаленко на спорную часть дома, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля с.г. было открыто уголовное производство по факту повреждения дома, где проживает киевская учительница Москаленко.

Напомним, киевская учительница Москаленко живет в доме в центре Киева, возле Ботанического сада. По информации СМИ, землю под домом у учительницы неизвестные пытаются забрать уже больше года. Ориентировочно участок размером 20 соток на Печерских холмах оценивают в 3 млн. долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец еще трети не известен. Однако от этого владельца в адрес Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей начали угрожать неизвестные.

За год, несмотря на многочисленные заявления Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. В то же время милиция возбудила в отношении нее ряд уголовных дел.