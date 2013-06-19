Итальянцы: Каштаны для Крещатика отбирал советник «Киевзеленстроя»

Советник «Киевзеленстроя» уверяет, что каштаны не выбирал

Итальянская фирма Vivai Sandro Bruschi, у которой закупались каштаны, высаженные на Крещатике, заявляет, что все деревья были отобраны представителем из столицы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе Vivai Sandro Bruschi, распространенном сегодня главой временной контрольной комиссии Киевсовета по вопросу проверки факта высадки на ул. Крещатик каштанов конских обычных вместо каштанов мясокрасных Бриотти в апреле 2013 года Татьяной Мелиховой на очередном заседании комиссии.

В документе рассадника отмечается, что предприятие получило заказ на поставку растений от Максима Петухова, представителя компании Florex. Отмечается, что вышеуказанный предприниматель в момент заказа не уточнил, как будут использоваться растения, ни кто конечный получатель. «Клиент заказал поставку Aesculus Carnea (розовое цветение) и Hippocastanum Baumannii (белое цветение), о чем свидетельствуют документы, которые есть в нашем распоряжении», – говорится в заявлении рассадника.

«Клиент приехал в Италию в феврале 2013 года, в период, когда, как известно, растения не имеют листьев или цветов; господин Петухов был сопровожден в специализированный отдел для выращивания Aesculus и непосредственно выбрал все растения для покупки. Несмотря на то, что он был проинформирован относительно того, что Carnea, Baumannii и Hippocastanum выращиваются вместе на одной территории, клиент по той же цене выбрал растения большие по размеру, хотя он был предупрежден, что Aesculus Carnea является разновидностью, которая растет медленнее и, следовательно, было более вероятно, что подобранные растения должны иметь белое цветение (Aesculus Hippocastanum)», –говорится далее в пресс-релизе Vivai Sandro Bruschi.

Ввиду вышесказанного, итальянская компания заявляет, «что «Bruschi» не может в любом случае быть привлеченной к ответственности в связи с возникшими проблемами (цвет цветов)». Кроме того, отмечается, что только сейчас компания узнала о конечном получателе растений, «которые поставила Петухову, и которые он выбрал лично».

Пресс-релиз датирован 31 мая 2013 г.

В то же время присутствовавший сегодня на заседании временной комиссии Киевсовета по расследованию ситуации с каштанами на Крещатике Петухов отрицает тот факт, что отбирал каштаны для главной улицы Киева. По его словам, он был в Италии в феврале по своим делам, поскольку занимается выращиванием растений, и, увидев в рассаднике «Bruschi» мясокрасные каштаны «Бриотти», лишь сообщил о растениях «тем, кто их искал».

«Я прошелся, посмотрел, насколько они структурно похожие, какое их приблизительное количество. И на этом все закончилось. Не было никаких пометок растений, маркировки. Не существует ни одного документального заказа этих растений. Я когда вернулся из Италии, я рассказал об этих растениях Петру Кравцу (директору общества «Профессиональный садовник» – победителю тендера по замене зеленых насаждений на столичном Крещатике – УНИАН). Они дальше вели свои переговоры самостоятельно», – утверждает Петухов.

«В прямом смысле отбора каштанов я не проводил», – настаивает он.

Члены временной депутатской комиссии решили на следующее заседание пригласить всех лиц, причастных к высадке каштанов, и со всеми вместе выяснять ситуацию, чтобы те могли слышать друг друга, и чтобы была возможность задавать «перекрестные» вопросы. В частности, речь идет не только о чиновниках «Зеленстроя» и представителях частных компаний, которые были задействованы в проекте относительно замены деревьев на Крещатике, но и о главе Шевченковского района, экс-первом заместителе Александре Мазурчаке. И также депутаты хотят пригласить непосредственно председателя КГГА Александра Попова, чтобы тот выразил свое виденье по поводу ситуации и возможной судьбы каштанов на Крещатике.

«Я собираюсь лично подойти к Попову. И я общалась с Мазурчаком. Он в частном разговоре сначала поверхностно рассказал, что знает, но когда я более конкретно начала с ним общаться, то он также более конкретно стал говорить, он осведомлен. Я ему посоветовала, чтобы они навели быстренько с этим порядок. И чтобы сказали киевлянам, будут ли эти каштаны, пересадят ли», – заявила Мелихова в комментарии журналистам после заседания комиссии.

Как сообщал УНИАН, по информации гендиректора коммунальной корпорации «Киевзеленстрой» Михаила Царенко, Петухов является советником «Киевзеленстрой» на общественных началах и в настоящее время продолжает работать.

Справка УНИАН. Власти столицы в прошлом году решили заменить зеленые насаждения на Крещатике. Был проведен соответствующий тендер, и компания-победитель, согласно подписанному договору, весной с.г. высадила на Крещатике 200 каштанов, которые должны были быть сорта «мясокрасные Бриотти».

Однако в мае экологи заявили, что на Крещатике вместо заявленных каштанов Бриотти, стойких к минирующей моли, высадили обычные конские каштаны белого цвета.

21 мая советник председателя КГГА Александр Мазурчак сообщил, что в соответствии с результатами экспертизы научно-исследовательской лаборатории Ботанического сада имени Фомина, из 289 высаженных каштанов лишь два оказались сорта «Бриотти».

Он добавил, что каштаны Бриотти стоят на треть дороже, чем обычные белые каштаны: один саженец Бриотти – 430 евро, один саженец белого каштана – 300 евро.

Прокуратура Киева установила факты растраты и присвоения бюджетных средств на сумму почти 1 млн грн. По информации ведомства, в конце 2012 года КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района заключило с ООО «Профессиональный садовник» договор на поставку саженцев каштанов Бриотти. Согласно документам, из 289 саженцев, которые планировалось высадить на главной улице столицы, 200 деревьев были закуплены за государственные средства на общую сумму почти 1 млн грн. Не проверив соответствие закупленных деревьев сорту, отмеченному в договорах, должностные лица КП перечислили на расчетные счета частного предприятия отмеченную сумму.

Сведения о совершении уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

27 мая председатель КГГА Александр Попов поручил уволить директора коммунального управления по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Александра Цимбалюка, который отвечал за приобретение новых каштанов.

Депутаты Киевсовета создали временную комиссию по расследованию ситуации с каштанами.

4 июня на заседании временной комиссии Киевсовета по ситуации с каштанами стало известно, что ожидается приезд в Киев представителей итальянской фирмы Vivai Sandro Bruschi.