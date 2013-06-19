Во время презентации книги Фарион возле Могилянки произошла драка

Сошлись противники и защитники / Фото из Твиттер ВО "Свобода"

Сегодня возле Национального университета «Киево-Могилянская академия» во время презентации народным депутатом Украины Ириной Фарион своей книги «Мовна норма: знищення, пошук, віднова» произошла драка между группой студентов и представителями ВО “Свобода”.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД в Киеве.

По данным милиции, около 20 студентов организовали акцию против презентации книги Фарион.

В свою очередь сторонники “Свободы” выступили в ее поддержку.

“Обе акции начались приблизительно после 15 часов. Сначала обе стороны выкрикивали противоположные лозунги, в результате чего инцидент перешел в словесную перепалку, которая закончилась дракой, в которую вынуждены были вмешаться работники правоохранительных органов», - отметили в киевской милиции.

По их данным, «в результате 8 наиболее активных людей с обеих сторон были доставлены в Подольское райуправление киевской милиции для дачи объяснений и составления в отношении них административных протоколов за совершенное правонарушение”.