Милиция ищет пропавшую журналистку (фото)
Просят о помощи
Елена Ковтун не выходит на связь / Фото с Facebook
Киевская милиция открыла уголовное производство по факту исчезновения в столице журналистки издания “Контракты” Елены Ковтун.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, по имеющейся информации, полученной от коллег Ковтун, в последний раз она выходила на телефонную связь вчера около 16.00 и после этого всяческий контакт с ней прервался.
Как отметили в милиции, уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины), принимаются все меры для установления местонахождения пропавшей журналистки.
Кроме того, столичная милиция обращается ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Ковтун, тех ли, кто видел ее в последний раз, сообщить в правоохранительные органы.
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