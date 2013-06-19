Милиция ищет пропавшую журналистку (фото)

Елена Ковтун не выходит на связь / Фото с Facebook

Киевская милиция открыла уголовное производство по факту исчезновения в столице журналистки издания “Контракты” Елены Ковтун.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, по имеющейся информации, полученной от коллег Ковтун, в последний раз она выходила на телефонную связь вчера около 16.00 и после этого всяческий контакт с ней прервался.

Как отметили в милиции, уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины), принимаются все меры для установления местонахождения пропавшей журналистки.

Кроме того, столичная милиция обращается ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Ковтун, тех ли, кто видел ее в последний раз, сообщить в правоохранительные органы.

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