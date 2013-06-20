Похищение монахинь может вылиться в увольнение высоких чинов УПЦ

По информации издания, отставка грозит секретарю митрополита Владимира Александру Драбинко

Скандал с исчезновением двух монахинь Покровского монастыря может стать катализатором кадровых перестановок в УПЦ.

История похищения служительниц церкви в Киеве уже дошла до Русской Православной Церкви, сообщают «Вести».

«Мы в курсе этой истории. Когда впервые услышали, то встал вопрос о том, куда расселять паломников на празднике Крещения Руси. Ведь чаще всего они селились в Покровском монастыре. Но раз матушка игуменья вернулась, то теперь все нормально. Будут ли какие-то отставки? Думаю, что решение должно принять церковное руководство. Скандал касается непосредственно его участников, блаженнейший Владимир тут ни при чем», – отметил глава Ассоциации православных экспертов Москвы Кирилл Фролов.

В Киево-Печерской лавре тоже говорят, что в скором времени могут прозвучать заявления об отставках внутри Церкви. «Да, это случится в ближайшее время», – подтвердил источник издания.

Вероятнее всего, пострадать может секретарь митрополита Владимира – архиепископ Александр Драбинко. Он оказался замешан в этой истории с похищением монахинь.

По одной из версий, к Драбинко обратился приятель (сейчас он задержан) Сергей Бут, который отдал деньги Наталье Панько на покупку «Лексуса» со скидкой, но машины не получил (архиепископ тоже стал жертвой этой схемы). А Наталья, якобы, ему заявила, что пожертвовала деньги монастырю, и Бут решил их стребовать через монахинь. Согласно данной версии, Драбинко их вызвал к себе, после чего сестер увез на своей машине Бут и держал несколько дней где-то за городом.

Адвокат Бута, обвиняемого в организации похищения, Евгений Грушовец сказал журналистам, что Драбинко проходит свидетелем по делу и во вторник его допрашивали в Печерском суде. Сам Драбинко комментариев не дает.

Наталья Панько, которая брала деньги у VIP-персон на покупку дешевых «Лексусов» и из-за которой якобы и похитили женщин, сейчас находится в розыске как без вести пропавшая. Ее фото опубликовано на сайте МВД.

По данным источников издания, заявление о пропаже жены подал ее супруг Алексей Панько, бывший замруководителя Госуправления делами. Президент уволил его 28 февраля этого года – как раз в то время, когда милиция заинтересовалась деятельностью Натальи Панько. Правда, люди, у которых женщина брала деньги, говорят, что еще месяц назад Наталья разъезжала по Киеву на дорогом авто. А «пропала» она тогда, когда ей нужно было возвращать огромную сумму, которую она взяла в банке.

Алексей Панько сейчас преподает на кафедре информационных технологий в Киевском университета строительства и архитектуры. Живет бывший чиновник в доме в Пуще-Водице. Две квартиры в центре он якобы продал, чтобы рассчитаться с долгами супруги. Об этом пишут в комментариях на форумах. Сам он от комментариев отказывается.

Пострадавших же в данной истории монахинь сейчас прячут в монастыре, они даже не выходят на службы.