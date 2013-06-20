За сутки в ДТП погиб один киевлянин и 5 человек травмированы

19 июня в Киеве произошло две аварии

За 19 июня в столице было зарегистрировано 2 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГАИ Киева.

За сутки сотрудниками столичной ГАИ выявлено 669 нарушений Правил дорожного движения. Одним из наиболее распространенных нарушений остается превышение скорости – 329 отклонений от правил.

За невыполнение требований дорожных знаков и разметки к ответственности привлечены 87 водителей, без необходимых документов управляли автомобилями 16, нарушение правил проезда перекрестков – 13. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения отстранен от управления 41 водитель. Кроме того, выявлено 20 пешеходов-нарушителей.

Столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательными при проезде пешеходных переходов и в местах возможного появления людей. Необходимо заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, который остановился перед «зеброй», останавливаться и пропускать пешеходов, переходящих дорогу.

Так, за прошедшие сутки, за нарушение правил проезда пешеходных переходов к ответственности привлечен 31 водитель.

Угонов транспортных средств не зарегистрировано. При этом инспекторы ГАИ выявили 11 автомобилей, находившихся в розыске.