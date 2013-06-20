Ученые назвали районы Киева с самым загрязненным воздухом

В лидерах антирейтинга – по-прежнему Бессарабская площадь

В Киеве в мае 2013 года общий уровень загрязнения воздуха по сравнению с апрелем текущего года повысился за счет роста содержания газов в окружающей среде (формальдегида и диоксида азота), сообщила Центральная геофизическая обсерватория гидрометслужбы Украины.

Наиболее загрязненным районом, как и в апреле 2013 года, ученые назвали Бессарабскую площадь, а наименее загрязненным – Гидропарк.

В числе высоко загрязненных районов столицы также находятся районы площади Победы, Московской площади, проспекта Победы, Оболонского проспекта и бульвара Леси Украинки. Повышенное загрязнение исследователи наблюдают на улице Скляренко, Попудренко, Довженко, Стражеско, Каунасской.

Более низкий уровень загрязнения зафиксирован на улице Лазо, на территории Национального комплекса «Экспоцентр» и в районе Багриновой горы.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве по сравнению с маем 2012 года снизился за счет снижения содержания формальдегида, фенола и диоксида азота.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года наиболее высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве ученые зафиксировали на Бессарабской площади, а наиболее низкий – в Гидропарке.

В апреле 2013 года по сравнению с мартом текущего года индекс загрязненности атмосферного воздуха в столице вырос на одну ступень – до «высокого». Загрязненность атмосферного воздуха характеризуется четырьмя уровнями: низкий, повышенный, высокий и очень высокий.

Справка УНИАН. Центральная геофизическая обсерватория гидрометслужбы Украины с декабря 2005 года вошла в структуру управления МЧС Украины.

ЦГО проводит исследование атмосферного воздуха Киева на 16 стационарных постах.