Ученые назвали районы Киева с самым загрязненным воздухом
Наибольшее загрязнение – на Бессарабской площади
В лидерах антирейтинга – по-прежнему Бессарабская площадь
В Киеве в мае 2013 года общий уровень загрязнения воздуха по сравнению с апрелем текущего года повысился за счет роста содержания газов в окружающей среде (формальдегида и диоксида азота), сообщила Центральная геофизическая обсерватория гидрометслужбы Украины.
Наиболее загрязненным районом, как и в апреле 2013 года, ученые назвали Бессарабскую площадь, а наименее загрязненным – Гидропарк.
В числе высоко загрязненных районов столицы также находятся районы площади Победы, Московской площади, проспекта Победы, Оболонского проспекта и бульвара Леси Украинки. Повышенное загрязнение исследователи наблюдают на улице Скляренко, Попудренко, Довженко, Стражеско, Каунасской.
Более низкий уровень загрязнения зафиксирован на улице Лазо, на территории Национального комплекса «Экспоцентр» и в районе Багриновой горы.
Уровень загрязнения воздуха в Киеве по сравнению с маем 2012 года снизился за счет снижения содержания формальдегида, фенола и диоксида азота.
Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года наиболее высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве ученые зафиксировали на Бессарабской площади, а наиболее низкий – в Гидропарке.
В апреле 2013 года по сравнению с мартом текущего года индекс загрязненности атмосферного воздуха в столице вырос на одну ступень – до «высокого». Загрязненность атмосферного воздуха характеризуется четырьмя уровнями: низкий, повышенный, высокий и очень высокий.
Справка УНИАН. Центральная геофизическая обсерватория гидрометслужбы Украины с декабря 2005 года вошла в структуру управления МЧС Украины.
ЦГО проводит исследование атмосферного воздуха Киева на 16 стационарных постах.