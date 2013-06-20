В Киеве за халатность будут судить чиновника миграционной службы

Чиновник выдал разрешение на иммиграцию в Украину нелегалам из Вьетнама

В Киеве будут судить должностное лицо Государственной миграционной службы, которое на основании фиктивных документов предоставило гражданам Вьетнама разрешение на иммиграцию в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, прокурором утвержден обвинительный акт в отношении гражданки Социалистической Республики Вьетнам, которая организовала незаконную переправку двух своих соотечественников через государственную границу Украины. Обвиняется также высокопоставленное должностное лицо Киевского областного управления миграционной службы Украины, которое вследствие недобросовестного отношения к своим должностным обязанностям выдало им виды на постоянное проживание без должных оснований.

Чтобы правоохранители не могли точно установить время и место действительного пересечения государственной границы Украины гражданами Вьетнама, подозреваемая организовала оформление и выдачу новых паспортов в Посольстве Республики Вьетнам в Украине без участия этих граждан, а также фиктивные свидетельства об их бракосочетании.

В дальнейшем на основании указанных фиктивных документов должностное лицо миграционной службы предоставило двум гражданам Вьетнама разрешение на иммиграцию в Украину.

Злоумышленников разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины.

Действия подозреваемой гражданки Вьетнама во время досудебного следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

Должностное лицо миграционной службы уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), санкция которой предусматривает ограничение свободы до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Уголовное производство направлено в суд для рассмотрения по существу.