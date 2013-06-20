Девушка за рулем Nissan разбила 5 автомобилей (фото)

По словам очевидцев, виновница аварии была пьяна

В среду вечером на улице Клинической, 28 в Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием шести автомобилей.

По предварительной информации, девушка, находясь за рулем Nissan Micra, на высокой скорости двигалась от улицы Амосова в направлении улицы Семеновской, сообщает «Автополигон».

Обгоняя остановившееся маршрутное такси, девушка еще больше увеличила скорость, в результате чего врезалась в едущий впереди Nissan Tiida.

После этого уже неуправляемая Micra врезалась во встречный Chevrolet Lacetti. От удара Nissan Micra ударился левой задней частью о столб, затем отлетел на противоположную сторону дороги и врезался в припаркованный Mercedes, а затем в припаркованный Lexus.

Разбитые автомобили полностью перекрыли проезжую часть.

В аварии пострадала водитель Nissan Micra – девушка получила ушибы тела. По словам свидетелей, она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и сильного стресса: плакала в карете скорой помощи, сожалела, что села за руль и переживала за свою машину.

По информации издания, девушка является сотрудницей одного из коммерческих банков, офис которого расположен в 1,5 км от места аварии.

Фото: «Автополигон»