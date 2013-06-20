В Киеве ограблен ювелирный магазин (фото)

Грабители оставили в ювелирной лавке только иконы

В Киеве в универмаге на проспекте Воздухофлотском ограблен ювелирный магазин.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве.

По данным ОСО, сообщение об ограблении поступило сегодня около 11-ти часов в дежурную часть Соломенского райуправления столичной милиции по спецлинии 102.

На место происшествия были срочно направлены экипаж патрульной службы милиции и следственно-оперативные группы районного и Главного управлений киевской милиции.

На месте происшествия стало известно, что в 10.40 в магазин зашли двое неизвестных, и, угрожая, разбили стекло и забрали ювелирные изделия. После чего выбежали из помещения и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители уточняют и проверяют информацию об оружии у неизвестных. Достоверно известно, что никто из работников и посетителей магазина не получил телесных повреждений, говорится в сообщении.

Происшествие занесено в Единый реестр досудебных расследований.

«В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия. Оперативные службы начали розыск грабителей», – подчеркнули в милиции.

В этой арке скрылись злоумышленники

Фото: «Сегодня»