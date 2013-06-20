В столичных водоемах за день утонули 3 человека

Возле моста Патона выловили тела двух утонувших

За последние сутки столичные спасатели извлекли из водоемов трех утонувших.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, первое ЧП произошло 19 июня в 17:30 в Пуще-Водице.

На озере «Городской став» отдыхало 7 юношей примерно одного возраста – 1994 года рождения. Ребята решили переплыть на другой берег озера к тарзанке.

Подплыв к берегу, юноши заметили, что один из товарищей не доплыл с ними. Они начали поиски парня, но все попытки оказались тщетными. Тогда ребята позвонили в службу спасения «101».

На место происшествия прибыло водолазно-спасательное отделение. Спасатели за 5 минут нашли тело 19-летнего парня на расстоянии 20 метров от берега на глубине 8 метров.

Бойцы подняли на поверхность погибшего и транспортировали к берегу, где его ждала оперативно-следственная группа милиции и медработники. После того как врачи констатировали смерть, погибшего парня забрала милиция для выяснения обстоятельств гибели.

По словам товарищей, парень не употреблял спиртные напитки перед заплывом и ни разу не был замечен в распитии алкоголя.

Следующий вызов о гибели мужчины в акватории Днепра поступил в тот же день в 21:01. Во время рыбалки мужчины заметили тело человека на воде, которое плыло по течению в сторону моста Патона. Рыбаки сразу же позвонили в Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

На место происшествия прибыли водолазы. Они транспортировали тело погибшего с помощью водолазного снаряжения и передали наряду милиции.

Еще один подобный случай произошел 20 июня в 4:00. Возле моста Патона было обнаружено тело погибшего мужчины.

Водолазно-спасательное отделение специального аварийно-спасательного отряда извлекли тело погибшего по такой же схеме, что и в предыдущем случае.

Личности двух последних погибших и причины их смертей устанавливают правоохранительные органы.

В связи с этим, Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве обращает внимание на то, что с начала купального сезона на киевских водоемах погибли 19 человек, еще 14 удалось спасти. По сравнению с прошлым годом количество погибших увеличилось на 15%.

Чтобы не продолжать печальную статистику, столичные спасатели в очередной раз обращаются к жителям и гостям города с просьбой не пренебрегать предостережениями на отдыхе, соблюдать элементарные меры собственной безопасности, а именно:

- не распивать спиртные напитки и не купаться в нетрезвом состоянии;

- не оставлять малолетних детей без присмотра вблизи водоемов;

- не плавать в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах;

- купаться только в приспособленных для этого местах.

Как показывает статистика, нарушение именно этих основных правил приводит к трагедиям.