В столичных водоемах за день утонули 3 человека

17:34, 20 июня 2013
Киев
24

Одному из погибших было 19 лет

мост Патона Возле моста Патона выловили тела двух утонувших

За последние сутки столичные спасатели извлекли из водоемов трех утонувших.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, первое ЧП произошло 19 июня в 17:30 в Пуще-Водице.

На озере «Городской став» отдыхало 7 юношей примерно одного возраста – 1994 года рождения. Ребята решили переплыть на другой берег озера к тарзанке.

Подплыв к берегу, юноши заметили, что один из товарищей не доплыл с ними. Они начали поиски парня, но все попытки оказались тщетными. Тогда ребята позвонили в службу спасения «101».

На место происшествия прибыло водолазно-спасательное отделение. Спасатели за 5 минут нашли тело 19-летнего парня на расстоянии 20 метров от берега на глубине 8 метров.

Бойцы подняли на поверхность погибшего и транспортировали к берегу, где его ждала оперативно-следственная группа милиции и медработники. После того как врачи констатировали смерть, погибшего парня забрала милиция для выяснения обстоятельств гибели.

По словам товарищей, парень не употреблял спиртные напитки перед заплывом и ни разу не был замечен в распитии алкоголя.

Следующий вызов о гибели мужчины в акватории Днепра поступил в тот же день в 21:01. Во время рыбалки мужчины заметили тело человека на воде, которое плыло по течению в сторону моста Патона. Рыбаки сразу же позвонили в Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

На место происшествия прибыли водолазы. Они транспортировали тело погибшего с помощью водолазного снаряжения и передали наряду милиции.

Еще один подобный случай произошел 20 июня в 4:00. Возле моста Патона было обнаружено тело погибшего мужчины.

Водолазно-спасательное отделение специального аварийно-спасательного отряда извлекли тело погибшего по такой же схеме, что и в предыдущем случае.

Личности двух последних погибших и причины их смертей устанавливают правоохранительные органы.

В связи с этим, Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве обращает внимание на то, что с начала купального сезона на киевских водоемах погибли 19 человек, еще 14 удалось спасти. По сравнению с прошлым годом количество погибших увеличилось на 15%.

Чтобы не продолжать печальную статистику, столичные спасатели в очередной раз обращаются к жителям и гостям города с просьбой не пренебрегать предостережениями на отдыхе, соблюдать элементарные меры собственной безопасности, а именно:

- не распивать спиртные напитки и не купаться в нетрезвом состоянии;

- не оставлять малолетних детей без присмотра вблизи водоемов;

- не плавать в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах;

- купаться только в приспособленных для этого местах.

Как показывает статистика, нарушение именно этих основных правил приводит к трагедиям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter