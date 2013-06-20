На киевской Оболони снесут гаражи и построят развязку

Новая транспортная развязка на Богатырской будет в форме клеверного листа

После реконструкции Почтовой площади киевские власти займутся Оболонью: тут запланировано строительство одного из самых крупных транспортных узлов.

Большую Кольцевую дорогу, которая обрывается на проспекте Маршала Рокоссовского, продлят до Оболонского проспекта, а на пересечении с улицей Богатырской построят абсолютно новую развязку в форме клеверного листа, сообщают «Вести».

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов рассказал изданию, что строительство начнут в этом году, если будут деньги. Но сейчас рабочих на участке нет – ранее только забурили несколько свай.

«Да, пока там ничего не делается. Но в том, что деньги выделят, и мы начнем строительство в этом году, я на сто процентов уверен. Дорога будет пролегать по насыпи, эстакада обошлась бы существенно дороже. Каких-то особых технологий мы использовать не будем, а закончим стройку через год», – рассказал замдиректора Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева Николай Васильцов.

Место, где обрывается Большая Кольцевая дорога, киевляне называют Тупичком. Здесь любят проводить свои соревнования стритрейсеры. Однако после начала строительства развязки им придется забыть о своем увлечении, как и почти двум сотням жителей района – о своих гаражах: сейчас на пути строителей стоят 185 металлических боксов.

Владельцев предупредили о надвигающемся строительстве еще зимой. По словам Васильцова, гаражи снесут, поскольку они стоят там незаконно (самозахват территории). К слову, строительство поделено на два этапа. Вторая очередь интересна тем, что по соседству – на Оболонском проспекте – запланирована еще одна развязка. По словам Николая Васильцова, смысл в ней появится, когда через Днепр с Троещины на Оболонь будут делать Северный тоннель.

Продление Кольцевой и абсолютно новая развязка помогут разгрузить улицы Полярную, Михаила Майорова, Минский проспект. Эксперт по перевозкам Богдан Аганин считает, что в первую очередь район избавится от транзитного транспорта, который не будет ехать на площадь Шевченко, где каждый день большие тянучки. «Это хорошо для транзитного транспорта, который движется через Московский мост и по улице Богатырской, не заезжая на площадь Шевченко. Выезд с Оболонского проспекта, запланированный во второй очереди, – тоже отличная идея. Транспорт, который едет с окраин Оболони, сразу попадает на улицу Богатырскую и далее на Петровку. Частично разгрузятся та же Петровка и пересечение улиц Елены Телиги и Фрунзе, Московского проспекта и Новоконстантиновской», – отметил Аганин.

В этом году киевские власти планируют заняться и Святошином. Возле станции метро «Нивки», на перекрестке улицы Щербакова и проспекта Победы, планируют расширять вечно стоящий в пробке путепровод – с четырех до шести полос (по три в каждую сторону).