Двое жителей Луганщины ограбили 10 дач на столичных Осокорках

Преступники жили в пустых домах дачного массива / Фото: smotri.com

Работники уголовного розыска Дарницкого районного управления милиции в Киеве задержали двух злоумышленников, которые обворовывали частные дома на дачном массиве Осокорки.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью столичной милиции, двое мужчин приехали в столицу из Луганской области с целью заработать легких денег.

Один из них был ловким «медвежатником» – ему легко поддавался любой замок, за что он и был ранее судим, несмотря на молодой возраст – 23 года. Второй, 30-летний мужчина, выполнял вспомогательные функции – сдавал похищенное в ломбарды.

Проживали мужчины в пустых домах дачного массива, питались с огорода и консервацией, которую находили в погребах.

Перед совершением краж мужчины долго наблюдали за домами – насколько часто приезжают хозяева, зажиточные ли они.

В целом мужчины совершили десять краж из частных домов.

Это событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины «Кража, соединенная с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище или причинившее значительный ущерб потерпевшему», карается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Следствие продолжается.