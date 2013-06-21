В киевском ресторане взорвалась бутылка серной кислоты

Ресторан «Биф» расположен на Шота Руставели / Фото: restorania.com

В Киеве в холодильнике ресторана взорвалась бутылка с серной кислотой.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве, 20 июня в 1:53 произошел взрыв литровой пластиковой бутылки с серной кислотой в холодильнике ресторана «Биф», который расположен на 1-м этаже в пятиэтажном офисном здании на ул. Шота Руставели, 11.

На место происшествия оперативно прибыл специальный аварийно-спасательный отряд. Ликвидация проводилась с использованием экспресс-лаборатории «Пчелка» и газоанализатора «Дозор».

Для смытия серной кислоты применялся раствор воды и соды.

Жертв и пострадавших нет.