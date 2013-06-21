Киевский метрополитен остановит эскалаторы еще на одной пересадке

Пассажиров просят пользоваться «другими пересадочными узлами»

Со 2 июля в киевском метро планируют поочередно начать капитальный ремонт эскалаторов №3 и №4 на пересадочном узле между станциями «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно.

Напомним, что сейчас выполняется ремонт эскалатора №4 на пересадочном узле между станциями «Театральная» и «Золотые ворота». По информации коммунального предприятия, по состоянию на 20 июня выполнен ремонт ступеней, главного вала, валов редуктора, укомплектованы тяговые цепи. Также завершены работы в наклоне по шлифовке и выверке направляющих лестничного полотна, сбор редуктора.

Окончательно работы планируется закончить 4 июля текущего года, однако уже 8 июля начнется ремонт эскалатора №3.

КП «Киевский метрополитен» просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности пользоваться другими пересадочными узлами.