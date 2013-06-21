КГГА будет регулярно проводить детские Олимпийские игры

В этом году детские Олимпийские игры прошли впервые / Фото: пресс-служба КГГА

Столичная власть намерена сделать летние детские Олимпийские игры традиционными. О таких планах рассказал журналистам глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов.

«В нынешнем году мы впервые провели такое интересное мероприятие, как летние детские Олимпийские игры для маленьких киевлян, которые отдыхают в пришкольных лагерях. Этот первый опыт оказался чрезвычайно удачным, и мы намерены сделать летние детские Олимпийские игры традиционными», – отметил Александр Попов.

По его словам, столичная власть делает все, чтобы отдых детей в пришкольных лагерях был интересным и насыщенным. «Наша наиважнейшая задача на лето – оздоровить детей, причем отдых необходимо сделать не только полезным, но и интересным. Столичные педагоги, готовившие программы летнего отдыха, постарались, чтобы дети в лагерях больше занимались спортом, подвижными играми. Большое внимание уделено занятиям в кружках и секциях, образовательным программам», – сказал глава КГГА.

Попов отметил, что в рамках реализации социальной инициативы президента Украины Виктора Януковича «Дети – будущее Украины» столичные власти увеличили финансирование детско-юношеских спортивных школ, расширили перечень городских программ, задачей которых является пропаганда здорового образа жизни и спорта среди детей и юношества. Только в нынешнем году город помимо летних детских Олимпийских игр провел масштабные «Спортивные игры юных олимпийцев», фестиваль «Веселые старты на льду» и так далее. Также столичная власть навела порядок со спортивными площадками в киевских дворах. Нынешней весной город отремонтировал почти полторы сотни спортивных площадок и строит новые, на что дополнительно выделено десять миллионов гривен.

Напомним, что летние детские Олимпийские игры были проведены в Киеве в нынешнем году впервые. В соревнованиях пришкольных лагерей приняли участие 10 сборных команд из каждого района столицы. Все они соревновались по следующим видам спорта: «Веселые старты», пионербол, пляжный футбол, женский футбол. Командами-победителями летних детских Олимпийских игр «Киев-2013» в общем рейтинге стали: Днепровский район – 1-е место, Дарницкий – 2-е, Деснянский – 3-е.